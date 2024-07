Sinner vince il derby italiano a Wimbledon contro un grande Berrettini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 4 luglio 2024) AGI - Il numero uno del mondo, Jannik, ha trovato al secondo turno dil'avversario che non avrebbe mai voluto affrontare: Matteo. Amico, rivale e connazionale. Tra di loro c'era un solo precedente, a Toronto nel 2023, con vittoria di Jannik in due set. E anche il match sulla velocissima erba londinese ha avuto lo stesso epilogo. L'altoatesinoin 4 difficili set e con 3 tiebreak: 7-6 7-6 2-6 7-6. Il tennista romano si arrende dopo aver lottato per 3 ore e 42 minuti mostrando un altissimo livello di gioco. Il match Primo set diequilibrio, con entrambi gli azzurri che riescono a tenere sempre la battuta, nel secondo parziale il 28enne romano - che sui prati londinesi e' arrivato in finale nel 2021, battuto da Djokovic - riesce a strappare il servizio ama immediato arriva il-break.