Shiva il pm chiede 7 anni per tentato omicidio

(Di giovedì 4 luglio 2024) I difensori del trapper, all’anagrafe Andrea Arrigoni, hanno chiesto l’assoluzione dell’artista nel processo a suo carico per, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione della pistola, mai trovata, per una sparatoria avvenuta l’11 luglio dell’anno scorso davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese. Il pm di Milano Daniela Bartolucci ha chiesto alla scorsa udienza che il trapper, ai domiciliari dallo scorso febbraio, venga condannato a 7di reclusione, mentre i suoi avvocati Daniele Barelli e Marco Campora hanno proposto l’assoluzione. Secondo la difesa, l’artista 24enne non avrebbe "fatto altro che difendersi dalle violente aggressioni" da parte dei due rivali vicini al trapper Rondo Da Sosa, i quali erano rimasti feriti alle gambe nella sparatoria.