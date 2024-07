Sgombero sul lungo Savena a Bologna | rimosso un insediamento abusivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Rimosse oltre 21 tonnellate di rifiuti in un’area di circa 8000 mq su, in prossimità di via Stradelli Guelfi: è questo l’intervento di bonifica durato due giorni della polizia locale, in collaborazione con il Dipartimento Lavori Pubblici, Protezione Civile ed Hera, coordinato dal Gabinetto del sindaco. L’operazione ha avuto inizio nella prima mattinata di martedì 2 luglio e ha impegnato circa cinquanta tra agenti e ausiliari per la rimozione di un, in un’area verde vicino al torrente. Una zona risultata già in forte pericolo: a causa della forte erosione delle sponde, l’poteva essere a rischio crollo, con possibile annegamento per le persone presenti.