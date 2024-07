Sgombero a Firenze struttura occupata da antagonisti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 4 luglio 2024)dagiovedì 4 luglio. Loha preso il via alle 7 di stamattina. Si tratta di un immobile, situato in via degli Incontri 2, occupato abusivamente dagli esponenti del Collettivo antagonista ex occupazione viale Corsica 81. I cinque occupanti, tutti maggiorenni e italiani, sono stati allontanati e dopo l’identificazione denunciati per invasione di edifici. La Questura di, delegata dalla Procura della Repubblica dicoordina le forze di polizia avvalendosi delle competenze dei vigili del fuoco e degli esperti manovratori di corda del settimo reparto mobile di Bologna. L’immobile, di proprietà dell’Inail, era stato occupato abusivamente per la prima volta nel 2020 da attivisti del Movimento di lotta per la casa e poi sgomberato nell’ottobre 2021 e riaffidato alla proprietà.