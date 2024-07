Schlein | M5s in gruppo Sinistra Ue? Non cambierà nostra collaborazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2024 “Con tutti i gruppi alternativi alle destre continueremo a lavorare in Italia e in Europa. "In ogni caso, positivo o negativo, nonil modo in cui vogliamo collaborare con il Movimento 5 stelle in Europa e in Italia su tante questioni". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly, a margine della Festa dell'unità a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.