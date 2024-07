Schlein attacca | La destra sa solo fomentare la paura ma non risolve i problemi Poi il monito | Non dimentichiamo la ferita dell’astensionismo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Per lala povertà è una colpa individuale e invece noi sappiamo che non lo è, è un grave problema sociale dovuto a politiche che possiamo e dobbiamo cambiare. Lacalpesta i diritti, la dignità di chi lavora e vuolele discriminazioni perché sala, senzare i”, così la segretaria Pd Ellydal palco della Festa dell’Unità a Roma. “Noi non faremo mai la politica sulla, noi siamo quelli che provano a riaccendere una speranza Nonmai il contesto in cui è accaduto, un contesto in cui l’estremaè avanzata”, ha aggiunto, ponendo però l’accento su un altro problema. “Non dobbiamo dimenticare unadella democrazia. Troppa gente ha smesso di credere che la politica e il loro voto facciano la differenza.