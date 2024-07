Sanità Liris FdI | Prevenzione è l’obiettivo principale sul quale investire

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 4 luglio 2024) Articolo pubblicato giovedì 04 Luglio 2024, 16:35 Il senatore di Fratelli d’Italia, Guido, è intervenuto al convegno ‘Il valore dellaper una protezione collettiva’ svoltosi oggi in Senato, per rimarcare l’importanza di uno dei temi centrali per il benessere del Paese e dei suoi cittadini. Per il senatore, lasanitaria deve infatti essere L'articolo(FdI): “sul” proviene da Il Difforme. .