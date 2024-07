Sanità infermieri | Contro carenza non basta reclutamento dall' estero

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 lug. (Adnkronos Salute) - "Ladiè tema complesso, non esistono ricette semplici. E' ovvio che ad oggi con meno 65mila professionisti nel Ssn c'è la necessità di reclutare. Tuttavia, questa non è l'unica soluzione per arginare un fenomeno grave, se p .