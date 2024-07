Saldi estivi 2024 a Castel Romano Designer Outlet | orario prolungato

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 4 luglio 2024) Al via sabato a partire dalle 9.00 gli attesissimidel Centro McArthurGlen della Capitale, con riduzioni fino al 50% sul prezzonegli oltre 150 brand distribuiti lungo i piacevoli spazi open air che consentono un’esperienza di shopping piacevole e rilassante. Proposte moda grandi firme, ampia scelta di brand per casualwear e sportswear, pelletteria, accessori, articoli per la casa: un grande assortimento per vivere l’estate cogliendo le occasioni più interessanti per tutta la famiglia. Tra le novità, le recenti aperture dei brand Save The Duck, Dondup, l’iconico Borsalino ed il nuovo beauty store Pinalli con l’attesissima inaugurazione prevista proprio per sabato 6 luglio con DJ set e consulenza skin care, make up ed hair care gratuita per i clienti.