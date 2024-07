Roma uccisa a colpi di fucile per strada una fisioterapista di 40 anni | si costituisce l’ex compagno

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una donna di 40è statada alcunid’arma da fuoco in. La vittima, unadi 40, è morta dopo alcuni tentativi del 118 di rianimarla. Poco dopo si è costituitodella donna. L’episodio è avvenuto poco prima delle 14 in via degli Orseolo, in zona Portuense. Isarebbero partiti da un’auto di piccola cilindrata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato a indagare sulle conoscenze della donna e sulla sua vita privata, prima che il suo exsi costituisse. Uccidecompagna perL’uomo che avrebbe ucciso lasi è costituito: si tratta deldella vittima, che si è presentato in una caserma dei carabinieri. Sul caso indagano i magistrati del pool antiviolenza.