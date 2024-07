Roma Minunzio su Asilo Savoia | Richiesta di sospensiva a garanzia della legalità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 luglio 2024) 'Soddisfazione per ladida parteProcura generale sulla sentenzaCorte di Appello' “Soddisfazione per ladida parteProcura generale sulla sentenzaCorte di Appello che aveva restituito una parte delle quote socialiOlympus Sport Center di Montespaccato ai vecchi proprietari, una sentenza che aveva .