Roma-Karsdorp è l' estate del divorzio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo 7 anni è arrivato il momento di mettere i titoli di coda alla storia tra lae Rick. I giallorossi stanno cercando di regalare a Daniele De Rossi un nuovo terzino destro titolare, un arrivo che chiuderebbe ancora di più le porte al terzino olandese, che ha preso atto della volontà del club di separarsi. Il ds Florent Ghisolfi ha infatti comunicato all'entourage dell'ex Feyenoord che non rientra nei piani del nuovo corso tecnico (anche in passato era stato messo sul mercato più volte, ma senza trovare la giusta offerta) e che a Trigoria stanno cercando una squadra che possa prenderlo. Non sarà affatto facile, il rischio è di poter ricavare veramente poco da un suo addio - una cessione a titolo gratuito permetterebbe comunque di risparmiare l'ultimo anno di ingaggio - ma la volontà è di liberarsi di tutti i giocatori, con relativi costi, fuori dal progetto.