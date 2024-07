Roma fisioterapista 40enne uccisa in strada L' ex fidanzato si costituisce in caserma

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 4 luglio 2024) Femminicidio a. Unadi 40 anni è stataa colpi di pistola oggi, poco prima delle 14, in via degli Orseolo 36, in zona Casetta Mattei. I colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi da un'auto di piccola cilindrata. Dopo vari tentativi di rianimazione da parte del 118 la donna è deceduta. A ucciderla l'ex compagno che poco dopo si è costutuito indai carabinieri. Sul caso indagano i magistrati del pool antiviolenza coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.