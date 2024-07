Roma femminicidio in pieno giorno | l’ex uccide una fisioterapista di 51 anni

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 4 luglio 2024) Articolo pubblicato giovedì 04 Luglio 2024, 20:04 Una donna di 51, Manuela Petrangeli, è stata uccisa poco prima delle 14 a, in via degli Orseolo 36, in zona Casetta Mattei, nel quartiere Portuense. A compiere ilè stato, di 53, che dopo una breve fuga si è consegnato ai carabinieri. L'articoloinunadi 51proviene da Il Difforme. .