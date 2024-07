Riciclo delle gomme fuori uso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Raccolti complessivamente 40.541.722 kg di pneumaticiuso (pfu) in tutte le regioni italiane, mediante 17.564 ritiri con una media di peso ciascuno di 2.308 kg. Tutte le regioni hanno superato l’obiettivo di raccolta annuale previsto per legge, con oltre 2mila ritiri in Sicilia, Lazio e Piemonte, e con un aumento complessivo dei punti ritiro di 2mila unità. È quanto emerge dal nuovo report di EcoTyre 2024, riferito all’anno 2023. Nel complesso, EcoTyre ha avviato al corretto recupero circa 540 milioni di kg di pfu, equivalenti a circa 72 milioni di pezzi che, se messi in fila, supererebbero l’intera circonferenza della Terra all’equatore. EcoTyre svolge anche attività di comunicazione e sensibilizzazione per contrastare l’abbandono dei rifiuti e valorizzare la filiera corretta.