RAI | MENO CANONE PIÙ PUBBLICITÀ LA LEGA DI SALVINI VUOLE PUNIRE MEDIASET E LA7?

(Di giovedì 4 luglio 2024) Laha presentato una proposta di legge per aumentare il tetto pubblicitario della Rai e al tempo stesso abbassare il. Una Tv di Stato più sul mercato a sfavore di? Così si commenta nei corridoi del Parlamento il testo dell’onorevole Stefano Candiani, tutto preparato da Matteo. Il leader dellaè “furioso per la linea anti-di”, commenta Dagospia. Il leader del Carroccio non perdona neppure “le sbandate di, tra Marina Berlusconi preoccupata dalla Le Pen e i nuovi conduttori di sinistra”, si legge nel portale. Il disegno di legge cosa recita? “Aumentare i limiti di affollamento del tetto pubblicitario della Rai, così da abbassare il”, è questo il ‘cuore’ di una proposta di legge presentata dal deputato dellaStefano Candiani.