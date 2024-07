Rabiot VICINO all’Inter? Una nuova BIG ITALIANA vuole BEFFARE Marotta sul calciomercato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 4 luglio 2024)-Inter, l’intrigo intorno al centrocampista francese prosegue: arriva unaBIG per prendere il giocatore ex Juve Come riferito da Repubblica, continua la telenovela sul futuro di Adrien, centrocampista francese attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con la Juve lo scorso 30 giugno. Sull’ex PSG, accostato anche alInter, oltre al Milan sarebbe piombata anche la Roma di De Rossi non facendo ancora .