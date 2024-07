Rabiot Juve la decisione del centrocampista | rifiutato il rinnovo è svincolato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 4 luglio 2024)ha deciso di non accettare la proposta didella: ilfrancese èe libero di cercare un nuovo clubnon giocherà con lail prossimo anno perché non ha accettato la proposta diche gli ha fatto il club bianconero. A svelarlo è stato Luca Marchetti a Sky Sport. I bianconeri, poi, se chiuderanno l’affare Thuram non .