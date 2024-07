Quando escono anticipi e posticipi delle prime tre giornate di Serie A 2024 2025? Ecco la data

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) La nuovaA è ufficialmente partita. Con la compilazione del calendario avvenuta a Roma, la stagioneè pronta a prendere il via. Il nuovo campionato infatti scatterà sabato 17 agosto con i primi quattro: Ferragosto eA quindi. Gli appassionati di tutta Italia però hanno fretta di conoscere la programmazione completatredi campionato e, in tal senso, verranno subito soddisfatti. TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE SLOT ORARI DEL CAMPIONATO SCELTA PARTITE DAZN-SKY IL CALENDARIO COMPLETO DI TUTTE LE PARTITEInfatti venerdì 5 luglio la Lega diA diramerà la programmazione completatredi campionato. Per conoscere invece date e orari esatti dalla quarta in poi bisognerà attendere fine agostoavverranno i sorteggi di Champions League, 29 agosto, ed Europa League e Conference League, il 30.