Pronto il calendario di serie A fuochi d' artificio alla terza giornata | Juve-Roma Lazio-Milan e Inter Atalanta

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’campione d’Italia in carica comincerà il suo campionato 2024-2025 in casa del Genoa . Lo ha stabilito il sorteggio deldiA, con la primadel 18 agosto. Esordio in trasferta anche per il Napoli di Conte, che parte dal Verona, mentre laospita il Como. Per il resto Bologna-Udinese, Cagliari-, Empoli-Monza,-Venezia, Lecce--Torino e.