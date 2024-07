Premio internazionale Fair Play Menarini dopo la cena di gala occhi puntati sulla cerimonia di premiazione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) È il grande giorno del 28°. La kermesse dedicata ai grandi valori dello sport ha esordito ieri a Firenze nel romantico srio di Piazzale Michelangelo e prosegue stasera con il gran finale al Teatro Romano di Fiesole. I vincitori del 2024 e gli Ambasciatori del, portabandiera del gioco corretto in campo come nella vita, hanno illuminato con la loro presenza il primo appuntamento delsull’affaccio più elegante di Firenze. “Uno srio di incredibile bellezza come il Teatro Romano di Fiesole si presta molto bene ad una serata così importante e ricca di significato – afferma Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana – Grandi campioni già affermati e tante ragazze e ragazzi di belle speranze sono i protagonisti di questo evento che si fonda su un valore, il, che sta alla base del concetto di sport.