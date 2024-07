Preganziol Vincenza Saracino trovata morta in un casolare Era scomparsa da martedì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Treviso, 4 luglio 2024 – Giallo a, nel Trevigiano: il corpo di una donna, uccisa a coltellate, è stato trovato nella serata di ieri in unin via Maleviste. Si tratta di, 50 anni, di cui non si avevano notizie dal pomeriggio di. La donna è stata vista mentre usciva da lavoro alle 17: era su una city bike elettrica azzurra, con cestino e portapacchi neri. Circa mezz’ora più tardi, l’ultimo avvistamento, prontamente notificato da un testimone alle forze dell’ordine, in un supermercato nei pressi della strada Terraglio. Da allora nessuna traccia. A un giorno dalla, i famigliari avevano denunciato laalle autorità. Sul posto del ritrovamento, in una zona dismessa, si sono precipitati i carabinieri del nucleo investigativo e la scientifica.