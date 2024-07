Pokémon Gioca e Scambia continua il tour estivo con tante sorprese per gli Allenatori

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un’estate straordinaria attende gli appassionati didi tutta Italia! Da giugno a ottobre, si svolgerà infatti ildi, l’iniziativa di Gamevision che mira ad avvicinare le nuove generazioni al Gioco di Carte Collezionabili(GCC), con l’obiettivo di creare un’esperienza immersiva che promuova l’aggregazione e l’interazione tra i partecipanti. Presso alcuni rivenditori autorizzati del GCCin tutta Italia, per i fan disarà così possibile partecipare a esclusivi eventi durante i quali incontrare la community perre carte, affrontare entusiasmanti lotte del GCC,re su Nintendo Switch ai videogiochiScarlatto eVioletto e al DLC “Il Tesoro dell’Area Zero”, ricevere articoli in omaggio e persino incontrare Pikachu in persona.