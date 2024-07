Più vigili in strada Il Comune lancia altri due concorsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’obiettivo resta quello di avere 3.350 ghisa entro il 2025. Per raggiungerlo, l’amministrazione ha pubblicato due nuovi bandi. Il primo prevede l’assunzione di 30 agenti a tempo pieno e determinato con contratto di formazione e lavoro; entro un anno, i contratti saranno trasformati a tempo indeterminato, salvo risultati non soddisfacenti. Il concorso permetterà di assumere persone molto giovani (range di età tra 18 e 32 anni), con un’offerta mirata a chi ha appena sostenuto la maturità o si è diplomato di recente. Il secondo concorso riguarderà l’assunzione a tempo indeterminato dimediante la formazione di una graduatoria valida per due anni, inizialmente per dieci posti, utilizzabile successivamente per altre assunzioni. "Stiamo lavorando per proseguire il percorso di assunzioni avviato nel 2022", spiega l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli.