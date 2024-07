Pisa il programma delle amichevoli per Bormio | Altolario Fucina Sondrio e Pro Patria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 - La società nerazzurra, in una lunga nota, ufficializza, a 10 giorni dall'inizio del ritiro, tutte le date del ritiro. Il ritiro si svolgerà, come noto, dal 14 al 28 luglio. Ecco tutte le informazioni complete nel comunicato dello Sporting Club e tutte le iniziative per i tifosi. Sta per iniziare ufficialmente la stagione agonistica 2024-2025 Nei primi giorni della prossima settimana squadra e staff si raduneranno in città per effettuare le visite mediche e i consueti test atletici propedeutici alla fase di preparazione precampionato che inizierà domenica 14 luglio, quando tutto il gruppo nerazzurro raggiungerà Bormio. Lo Sporting Club resterà in Valtellina per due settimane (rientro previsto domenica 28 luglio) dividendosi tra l'Hotel Palace, sede del quartier generale nerazzurro, e il Centro Sportivo dell'US Bormiese che ospiterà gli allenamenti e i test match Dopo la prima seduta di allenamento, prevista già per il pomeriggio di domenica 14 luglio, a partire da lunedì 15 luglio i nerazzurri effettueranno due sedute di allenamento al giorno aperte al pubblico; il programma, consultabile nell'apposita area dedicata sul nostro sito ufficiale, potrebbe subire modifiche che saranno comunicate per tempo sui nostri canali ufficiali.