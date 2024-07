Piemonte incidente in funivia in Valle Anzasca | morta una donna

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tragedia in, dove unain unin teleferica nel Verbano Cusio Ossola all'ora di pranzo. Secondo le prime informazioni l'episodio è avvenuto nel territorio di Calasca Castiglione, nella, mentre la, con la famiglia, era in arrivo in una baita. Le cause dell'e la dinamica sono in fase di accertamento.