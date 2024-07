Picchiata dal figlio minorenne La salva agente fuori servizio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Aveva staccato da poco dal turno lavorativo, quando undella polizia municipale inal comando di Prato, ha assistito ad una violenta discussione tra un giovanissimo ed una donna nel parco di via Ferraris alle Badie. Quando l’libero dal lavoro, ha visto che la situazione stava degenerando e che il ragazzo ha iniziato a picchiare la donna, ha richiesto l’intervento dei colleghi. Una pattuglia si è precipitata ai giardini di via Ferraris, supportata da un equipaggio dei carabinieri di pattuglia nella zona, per arginare la situazione. Gli operatori hanno scoperto che il ragazzinoera ildella donna. Non è la prima volta che l’adolescente si lascia andare in scatti di ira, è già successo in passato e verso altri familiari.