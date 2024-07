Perugia eiacula dal balcone colpendo in testa una vicina | processato per getto pericoloso di cose

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 4 luglio 2024)unaper “didal suoe colpisce una: viene, così, per “di”. È l’assurda vicenda accaduta anel 2023, ma salita alla ribalta della cronaca in questi giorni per via del dibattimento andato in scena nei giorni scorsi presso il Tribunale penale del capoluogo. Come raccontato daToday, la vicenda risale ad agosto 2023 quando un uomo, dopo aver visto dal suodi casa lache stava cercando le chiavi di casa per entrare nel portone, ha iniziato a masturbarsi prendendo letteralmente di mira la donna. Secondo la Procura di, infatti, l’imputato “avrebbe quale condomino di un palazzo acon comportamento molestoto dalposto al quarto piano dell’abitazione, facendo cadere il liquido seminale sulla condomina”.