Perisic Inter COSA FILTRA riguardo un suo possibile ritorno | LA MOSSA dei nerazzurri

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 4 luglio 2024)un suo: LAdeiunatrattativa per il croato L’infortunio di Buchanan ha stravolto in parte i piani dell’. L’esterno dovrà infatti stare fermo per almeno quattro mesi e, ora, la dirigenza non sa sevenire o meno sul mercato. Nella giornata di ieri .