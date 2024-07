Partinico piange Superman Francesco Viviano è morto a 45 anni

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lutto aper la prematura scomparsa di, volto noto in provincia di Palermo per i suoi trascorsi nel calcio dilettantistico.ha perso la sua battaglia contro un male incurabile e si è spento all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Una carriera brillante nel calcio locale Come raccontalive,, negli(Monrealelive.it) .