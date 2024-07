Paolo Montero resta alla Juventus | c’è l’accordo per il nuovo ruolo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo aver guidato lanelle ultime gare della scorsa stagione di Serie A, in qualità di traghettatore dopo l’esonero di Massimiliano Allegri dovutosfuriata relativafinale di Coppa Italia,era rimasto senza squadra. I bianconeri hanno deciso, infatti, di affidarsi a Thiago Motta comeallenatore. Per l’ex difensore sudamericano però è arrivata un’offerta importante, quella che portapanchina della Next Gen: ‘Pigna’ ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e prenderà il posto di Brambilla. “Prima di tutto ci tengo a ringraziare laper la fiducia riposta in me“, ha dichiaratoal sito della, “per me è un orgoglio continuare ad allenare in questo club e il mio primo obiettivo sarà quello di aiutare i miei giocatori a proseguire il loro percorso di crescita“.