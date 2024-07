Palermo lei lo lascia lui la insegue e sperona l’auto del padre poi la rissa

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una storia d’amore adolescenziale finita nel peggiore dei modi. Succede a, in via Altofonte, dove una diciassettenne stanca della sua relazione burrascosa con il fidanzato diciannovenne, ha deciso di troncare la storia e tornare a casa dai genitori. Il ragazzo però, accecato dalla rabbia e dalla gelosia, non si è rassegnato alla fine del (Monrealelive.it) .