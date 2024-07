Pagelle Tour de France 2024 | Dylan Groenewegen di prepotenza Philipsen ancora bocciato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024)SESTA TAPPADE, voto 10: a distanza di due anni torna ad alzare le braccia al cielo alla Grande Boucle, trovando il sesto successo della carriera in terra transalpina. Vittoria spettacolare, di pura potenza, su un lato della strada non trafficato, dunque anche senza riparo dal vento. Nelle tappe completamente pianeggianti è devastante. Jasper, voto 4: viene relegato nel dopo gara per una deviazione scorretta che ha sfavorito Wout van Aert e rischia così di essersi giocato le possibilità di Maglia Verde. In ogni caso la delusione resta anche per la sconfitta:una volta non riesce a vincere nel testa a testa, così com’era successo ieri con Cavendish. Biniam Girmay, voto 8: continua ad inseguire il sogno della Maglia Verde il fenomeno eritreo della Intermarché – Wanty.