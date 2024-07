Orrore a Benevento | decapita il fratello e getta la sua testa dal balcone poi chiama i carabinieri

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un uomo avrebbe sgozzato suo, un uomo di 65 anni. Lo avrebbe dunqueto, per poire la suadal. Al termine di questi gesti dalla ferocia inaudita, avrebbeto iper autodenunciarsi. L’assassino è un uomo di 59 anni, che si è consegnato senza opporre resistenza e adesso sarebbe stato portato in carcere, secondo quanto scrive il Messaggero. Sul corpo della vittima sono state reperite anche diverse ferite di arma da taglio, in particolare sul collo e sull’addome. L’episodio è avvenuto ieri, 3 giugno, in tarda serata, a Pannarano, in provincia di. Lì, i fratelli vivevano insieme nella stessa casa. Al momento non si conoscono i motivi del gesto, ma iniziano a circolare indiscrezioni riguardo una presunta lite finita male.