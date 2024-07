Omicidio di Gaggio Montano ergastolo confermato in appello Ferrari uccise la cugina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Bologna, 4 giugno 2024 – L’a Fabio, l’uomo di 74 anni accusato di avere ucciso laNatalia Chinni, insegnante in pensione assassinata a colpi di fucile nel 2021, secondo l’accusa per banali motivi di vicinato, è stato. Lo ha deciso la Corte d’assise d’,oggi.rimane ai domiciliari, date l’età e alcune patologie; è accusato diaggravato dai futili motivi e di detenzione illegale di armi e munizioni. Il 29 ottobre 2021, la settantaduenne Chinni fu assassinata mentre stava riparando la recinzione della sua proprietà a Santa Maria Villiana di, in Appennino.e laavevano litigato in passato e i loro rapporti erano da tempo rovinati: secondo la ricostruzione dei carabinieri, all’epoca coordinati dal pm Antonello Gustapane, la donna fu uccisa da sette pallettoni sparati a bruciapelo, esplosi da un fucile illecitamente detenuto dall’imputato, poiché nonostante fosse stato un cacciatore il porto d’armi gli era stato revocato.