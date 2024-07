Omicidio Bozzoli Giacomo all’estero con la famiglia il suocero | Si costituisca al più presto

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 4 luglio 2024) Articolo pubblicato giovedì 04 Luglio 2024, 21:05 La caccia all’uomo per arrestareè ancora in corso. Nella serata di ieri i carabinieri di Brescia hanno perquisito le case del fuggitivo e dei suoi parenti. Le autorità hanno trovato diversi smartphone che verranno ora esaminati per cercare qualsiasi indizio che possa portare all’uomo. L’ipotesi L'articolocon la, il: “Sial più” proviene da Il Difforme. .