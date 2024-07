Nuovo corso a Mondaino Ecco giunta e consiglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si è tenuto nei giorni scorsi il primocomunale della nuova amministrazione a. Sono stati nominati i rappresentanti della commissione elettorale,dei giudici popolari, e dell’Unione Valconca ed è stata nominata la. In maggioranza: Daniele Galluzzi, Andrea Morri, Eleonora Calesini, Nina Dubois, la sindaca Luisella Mele, Aron Gambelli, Mattia Rosati e Marco Bruscoli; in minoranza il candidato a sindaco Andrea Romani, Ornella Valentini ed il sindaco uscente Massimo Giorgi. Solamente due gli assessori nominati nella nuova: Aron Gambelli come vicesindaco e con deleghe ai lavori pubblici ed alle attività istituzionali e Nina Dubois, assessore a cultura, turismo e comunicazione con i cittadini. "Con emozione ringrazio il paese che mi ha permesso di ricoprire il ruolo di sindaco tramite chi ha avuto fiducia in me – ha ribadito la neosindaca Luisella Mele – La maggioranza ha affidato il futuro nelle mani di questa nuova e giovane amministrazione".