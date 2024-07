Nove Comedy Club con Scintilla-Gianluca Fubelli stasera su NOVE trailer

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 4 luglio 2024)è una serie comica la cui quinta puntata va in onda in chiaro su, giovedì 4 luglio 2024, alle ore 21,25 in prima tv. Protagonista della serata,con il suo show Sarà capitato anche a voi.: La bellezza non è tutto è un one-man show del comico italiano, conosciuto con il nome d’arte. Lo spettacolo ha debuttato nel 2019 ed è in tour in tutta Italia da allora. Lo spettacolo è un mix di stand-up, sketche imitazioni di personaggi.è noto per il suo umorismo autoironico e la sua capacità di connettersi con un pubblico di tutte le età. In: La bellezza non è tutto, prende di mira la superficialità della società moderna e celebra la bellezza dell’essere diversi.