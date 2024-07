Niente pannelli antirumore forti disagi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Vorrei segnalare ilo per il rumore e lo smog provocato dalla rimozione deifonoassorbenti lungo il tratto autostradale A14 a San Mauro Pascoli (Forl'-Cesena). Noi residenti abbiamo il timore che per la sostituzione deisi debba attendere per anni ,come già successo in Liguria . La società autostrade , da noi contattata per avere le tempistiche, non ci ha dato nessuna risposta. Dall’anno scorso noi non possiamo aprire le finestre di casa a causa del rumore assordante e lo smog. Daniele Scarpellini .