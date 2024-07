Musetti-Comesana in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lorenzose la vedrà contro Francisconel terzo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Un altro azzurro a caccia degli ottavi di finale:prosegue nella sua ottima stagione sui prati e prova a conquistare la seconda settimana dello Slam londinese. La chance è ghiotta, contro l’argentino che è arrivato a sorpresa fino a questo punto ma di certo meritando. Alla sua prima apparizione in main draw a, il n°122 del ranking mondiale prima si è preso il lusso di estromettere dal torneo un top-10 quale Andrey Rublev e poi si è aggiudicato la più classica delle prove del nove avendo la meglio sull’australiano Walton al termine di una battaglia di quattro ore per 7-6 al quinto set.