Motociclismo Mora si piazza settimo a Misano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Francesco"vede" il podio. Il centauro correggese si è classificatonella terza tappa della Dunlop Cup 1000, andata in scena aAdriatico, ed è ora quinto in classifica a 12 lunghezze dal terzo gradino del podio. "Dopo il decimo posto in qualifica a causa di un problema elettronico sono partito bene e mi sono immediatamente accodato al gruppo che si giocava la quarta, per poi rallentare leggermente negli ultimi due giri e chiudere. Un risultato che mi soddisfa" spiega "Chicco". Ora, dopo la sosta estiva, appuntamento con la gara di Cremona, circuito dovesvolge abitualmente i test: "E’ la pista di casa, proveremo ad essere competitivi per posizioni di vertice".