Modello a misura di bimbo ci credo fermamente

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Non sono responsabile nazionale senza zaino – spiega Nadia Vitali – ma la referente delle due scuole senza zaino dell’ Ic di Porto Garibaldi Infanzia e primaria. Queste due scuole, la primaria dal 2015 e l’infanzia da quest’anno, sono inserite nella rete nazionale delle scuole senza zaino che sono più di 800. Sono una formatrice della rete nazionale, forniamo insegnanti in tutta Italia. Il boom degli iscritti lo abbiamo avuto subito dopo la sperimentazione e spesso si doveva chiudere le classi per il numero alto – prosegue –. Ma anche noi oggi risentiamo del calo demografico. Questodi scuola si rifà alla Montessori e ai paesi scandinavi con l’approccio globale dell’apprendimento, ilfatto partire da Marco Orsi è nato a Lucca in Toscana, ed è ora in tutta Italia.