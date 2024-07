Mo | Braga Pd ' dal governo preoccupante inerzia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 lug (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto aldi riconoscere lo stato di Palestina secondo la dottrina dei “due popoli due stati” e seguendo i numerosi pronunciamenti delle Nazioni Unite e le scelte di alcuni importanti stati europei come Spagna e Norvegia. Ilinvece ha scelto ancora una volta una: l'Italia è ormai fuori dalla tradizione diplomatica che ne avevano fatto una protagonista della politica di pace e convivenza del Mediterraneo per collocarsi in un limbo pericoloso". Lo dice Chiara, capogruppo Pd alla Camera. "Nessun impegno per il cessate il fuoco, nessuna condanna per la violazione del diritto internazionale da parte di Israele e nessuna iniziativa per evitare l'estensione della guerra verso il Libano dove c'è un'importante missione di pace italiana", aggiunge.