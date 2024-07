Mio marito vuole diventare papà ma io non riesco a vedermi con un bimbo in braccio…

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 4 luglio 2024) Salve dottoressa. Sono sposata da quasi tre anni e mioha il forte desiderio dipadre. Io sinceramente ho sempre preso tempo, ma ora che mi è scaduto il contratto di lavoro e all’orizzonte non c’è per ora nessuna possibilità di future collaborazioni, lui insiste che è il periodo giusto per provarci, anche perché economicamente ce la faremmo senza problemi anche solo con il suo stipendio. Eppure a me è venuto il panico. So che l’orologio ticchetta (ho 36 anni) ma sento di non essere pronta, immaginarmi con un bambino fra le braccia mi fa strano, il parto mi fa terrore. Sinceramente mi sento una stupida, e penso di essere sbagliata. Come posso fare per accettare serenamente l’idea di avere un bambino? L'articolo “Mioma io noncon unin braccio” proviene da GravidanzaOnLine.