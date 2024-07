Messina esplosione in fabbrica fuochi d’artificio | tre feriti gravi

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 4 luglio 2024) (Adnkronos) – Almeno tre persone sono rimaste ferite in un'avvenuta in unadid'artificio di, nel quartiere Bordonaro. Sul posto si trovano tre squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Isono i proprietari dell'azienda, due fratelli e la madre, ricoverati in modo grave in ospedale. — [email protected] (Web .