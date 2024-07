Mario Sechi | l' accanimento terapeutico di Joe Biden

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il romanzo della Casa Bianca oscilla tra la commedia e la tragedia, il pianto a dirotto e il riso sfrenato. Cronaca della giornata di ieri, gita al luna park. Il New York Times dice che è vicina la decisione di Joe(81 anni) di abbandonare la corsa presidenziale, qualche minuto dopo arriva la smentita della Casa Bianca: è falso. No, la Cnn manda in onda la notizia cheha dei dubbi (ma non lo sa). Entra in scena Nancy Pelosi (84 anni), potentissima ex speaker della Camera, che butta la nitroglicerina in casa e dunque «è legittimo» porsi delle domande sulla salute del vecchio Joe. Arriva la Croce Rossa, lo staff diè sicuro, Joe può battere Donald Trump. Spunta un sondaggio croccante, le condizioni del paziente peggiorano: Trump guida la corsa con il 49% dei consensi contro il 43% di