Maltempo a Cogne Santanchè | Trasporto gratis turisti in elicottero? E’ ipotesi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 luglio 2024) La ministra: "Stiamo valutando i costi, unica eventualità ad oggi. Critiche? Non mi impressionano" I costi per ilgratuito deiinper raggiungerein Valle D'Aosta "li stiamo valutando, ci vogliono 5 minuti e 11 secondi, è un'emersa al tavolo di lavoro quando sono andata in val D'Aosta a fare .