Malattia di Crohn campagna ‘Crohnviviamo’ fa chiarezza su alimentazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 lug. (Adnkronos Salute) – Le persone condi, una patologia infiammatoria cronica dell’intestino (Mici), hanno la necessità di seguire un regime alimentare specifico e di rinunciare a diversi alimenti, condizione che può ostacolare la socialità, rendendo difficile la convivialità durante i pasti, così come le uscite con familiari, amici e colleghi. Considerando poi che, nel 95% dei casi, per evitare le fasi acute dellaoccorre fare ulteriori sacrifici alimentari, è facile capire come ciò possa portare a un senso di frustrazione, isolamento e difficoltà socio-relazionali. Con la diffusione dellache, secondo le ultime stime epidemiologiche, continua ad aumentare, è fondamentale far luce sui bisogni di chi convive con questa condizione che colpisce circa 200mila persone in Italia, con un picco di prevalenza tra i giovani adulti fra 20 e 30 anni.