Maggioranza storica per il Labour in Gb sprofondo Tory

(Di giovedì 4 luglio 2024)e riconquista del governo assicurata per i laburisti di Keir Starmer alle elezioni britanniche, secondo gli exit poll. Le indicazioni danno ila 410 seggi, e sanciscono il tracollo senza precedenti dei conservatori del premier uscente Rishi Sunak, affossati a quota 131, seppure meno peggio delle stime più nere. I Liberaldemocratici centristi di Ed Davey salgono da parte loro a 61, mentre l'ultradestra di Reform UK di Nigel Farage, con più voti dei LibDem ma meno concentrati tra i seggi uninominali, porta a casa 13 deputati per la prima volta. In caduta libera infine nei collegi scozzesi (da 48 a 10). .