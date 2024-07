Maenza Identificati e denunciati come autori del furto di un’autovettura

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 4 luglio 2024)– Nella mattinata del 2 luglio a(LT), a conclusione di specifica attività investigativa, scaturita dalla denuncia didi, sporta in data 6 maggio da una 39enne residente a(LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per “aggravato”, due cittadini rispettivamente 55enne L'articolodeldiTemporeale Quotidiano. .